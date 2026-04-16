نشر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن بقميص النادي الأهلي في فترة الناشئين.

ويتواجد التوأم حسام وإبراهيم حسن علي رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد تولي القيادة الفنية في فبراير 2024، عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وشارك الغندور متابعية صورة للتوأم حسام وإبراهيم حسن خلال تواجدهم في فترة الناشئين بالنادي الأهلي وكتب عليها: "حسام وإبراهيم حسن تحت 17 سنة في النادي الأهلي".

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

يقدم الفراعنة مستويات طيبة تحت قيادة حسام حسن، حيث قاد منتخب مصر في 28 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل 7 وخسر 4 مواجهات.

