مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

جميع المباريات

إعلان

ظهور نادر لحسام وإبراهيم حسن بقميص ناشئين الأهلي (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

10:46 م 16/04/2026 تعديل في 10:55 م

التوأم إبراهيم وحسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن بقميص النادي الأهلي في فترة الناشئين.

ويتواجد التوأم حسام وإبراهيم حسن علي رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد تولي القيادة الفنية في فبراير 2024، عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وشارك الغندور متابعية صورة للتوأم حسام وإبراهيم حسن خلال تواجدهم في فترة الناشئين بالنادي الأهلي وكتب عليها: "حسام وإبراهيم حسن تحت 17 سنة في النادي الأهلي".

حسام وإبراهيم حسن بقميص الأهلي

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

يقدم الفراعنة مستويات طيبة تحت قيادة حسام حسن، حيث قاد منتخب مصر في 28 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل 7 وخسر 4 مواجهات.

حسام حسن منتخب مصر خالد الغندور إبراهيم حسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
أخبار مصر

زووم

حوادث وقضايا

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

