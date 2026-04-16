مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

10:32 م 16/04/2026

نادي الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

موعد القمة المرتقبة

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة أون تاين سبورتس الناقل الوحيد لمواجهات دوري نايل.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية بنتيجة 4-1.

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 44 نقطة بعدما استهل مشواره في مرحلة الحسم بالتعادل أمام المصري بهدف لكل فريق.

موعد مواجهة الزمالك الإفريقية

ومن ناحية أخرى، يخوض الزمالك مواجهة مهمة قبل قمة بيراميدز، إذ يلتقي مساء غدٍ الجمعة بنظيره شباب بلوزداد الجزائري على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

الزمالك الدوري المصري بيراميدز

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
ظهور نادر لحسام وإبراهيم حسن بقميص ناشئين الأهلي (صورة)
أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
