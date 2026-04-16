يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

موعد القمة المرتقبة

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة أون تاين سبورتس الناقل الوحيد لمواجهات دوري نايل.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية بنتيجة 4-1.

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 44 نقطة بعدما استهل مشواره في مرحلة الحسم بالتعادل أمام المصري بهدف لكل فريق.

موعد مواجهة الزمالك الإفريقية

ومن ناحية أخرى، يخوض الزمالك مواجهة مهمة قبل قمة بيراميدز، إذ يلتقي مساء غدٍ الجمعة بنظيره شباب بلوزداد الجزائري على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

إقرأ أيضاً:

كيف يفكر الأهلي لإعادة هيكلة لجنة الاسكاوتنج؟.. مصدر يكشف لمصراوي

"ابن كفر الشيخ".. مقطع الفيديو المتسبب في إحالة عضو لجنة التحكيم للتحقيق