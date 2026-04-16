تصدر الحكم الدولي محمود وفا، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي خلال مباراة سيراميكا بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ضد الحكم محمود وفا، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية في مباراة سيراميكا، والتي ترتب عليها أزمة بين الاتحاد والأهلي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الحكم محمود وفا كالتالي،

أبرز المعلومات عن الحكم محمود وفا

- يدعى محمود وفا محمد عاشور، يبلغ من العمر 36 عامًا فهو من مواليد 1990.

- بمدينة برج البرلس في محافظ كفر الشيخ.

- بدأ حياته الرياضية لاعبًا بمسقط رأسه صفوف فريق مركز شباب برج البرلس عام 2005.

- ظل لاعبا في صفوف مركز شباب برج البرلس 10 مواسم كاملة لحين اعتزاله الكرة عام 2015.

- التحق بالتحكيم عام 2011 ضمن حكام منطقة كفر الشيخ لكرة القدم.

- أسند له أول مباراة تحكيميًا في مسابقات الناشئين عام 2012 بين الحامول وسيدي سالم على ملعب الحامول،.

- عام 2013 وفي نفس الموسم أدار أول مباراة في دوري القسم الثالث كانت بين نادي رشيد ونادي بدر.

- أسند له أول مباراة في دوري القسم الثاني موسم 2015 بين نادي المريخ البورسعيدي وسماد السويس،

- حصل على الشارة الدولية في ديسمبر 2025 بعد ترشيح اسمه من الاتحاد المصري وموافقة الاتحاد الدولي.

