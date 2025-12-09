التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني أمام الأردن في كأس العرب

مستشار الزمالك: جاهزون للخضوع للتحقيق وموقفنا في أرض إكتوبر سليم

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

استقر المدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأردن في كأس العرب 2025.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والأردن

منتخب مصر الثاني سيلتقي نظيره الأردني عند 04:30 عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع لمباراة الأردن

ومن المتوقع أن يبدأ حلمي طولان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم العراقي، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا

خط الوسط: غنام محمد، أكرم توفيق، محمد النني.

خط الهجم: ميدو جابر، مروان حمدي، إسلام عيسى

ترتيب مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بفارق 4 نقاط عن منتخب الأردن المتصدر، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الكويتي صاحب المركز الرابع بالرصيد ذاته.

