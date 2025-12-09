إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني أمام الأردن في كأس العرب

كتب : مصطفى الجريتلي

06:51 ص 09/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (17)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (18)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (12)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (11)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (6)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (9)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (8)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (7)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (5)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الثاني (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

استقر المدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأردن في كأس العرب 2025.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والأردن

منتخب مصر الثاني سيلتقي نظيره الأردني عند 04:30 عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع لمباراة الأردن

ومن المتوقع أن يبدأ حلمي طولان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم العراقي، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا

خط الوسط: غنام محمد، أكرم توفيق، محمد النني.

خط الهجم: ميدو جابر، مروان حمدي، إسلام عيسى

ترتيب مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بفارق 4 نقاط عن منتخب الأردن المتصدر، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الكويتي صاحب المركز الرابع بالرصيد ذاته.

اقرأ أيضًا:

قرار مفاجيء من نادي بيراميدز قبل ساعات من انطلاق كأس عاصمة مصر

"مصر ليست بينهن".. أكثر 3 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس العرب 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني موعد مباراة منتخب مصر والأردن كأس العرب ترتيب منتخب مصر والأردن تشكيل منتخب مصر أمام الأردن مباراة منتخب مصر اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة