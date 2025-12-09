7 مباربات سابقة.. تاريخ مواجهات مصر والأردن قبل صدام اليوم

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى مباراة مصر والأردن ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب، والتي تحمل أهمية كبيرة لتحديد أصحاب بطاقتي التأهل إلى دور ربع النهائي.

عند استعراض تاريخ المواجهات بين المنتخبين، نجد تفوقًا واضحًا للفراعنة، حيث التقيا في 7 مباريات سابقة بين الرسمية والودية، وحقق منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، مقابل فوز الأردن مرة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

تاريخ مواجهات مصر والأردن

1974 – كأس القنيطرة (ودية): مصر 5 – 0 الأردن

1983 – مباراتان وديتان: مصر 3 – 1 الأردن في كلتا المباراتين

1988 – كأس العرب (تحديد المركز الثالث): مصر 2 – 0 الأردن

1992 – كأس العرب (دور المجموعات): مصر 1 – 1 الأردن

2016 – ودية: الأردن 1 – 0 مصر

2021 – كأس العرب (ربع النهائي): مصر 3 – 1 الأردن بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي

