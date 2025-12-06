أدلى مسعد يوسف، وكيل أعمال اللاعب محمود بنتايك، بأول تصريح رسمي بعد فسخ عقد موكله مع نادي الزمالك، كاشفاً تفاصيل الأزمة التي أدت إلى إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وقال يوسف، في تصريحات تلفزيونية إن عقد اللاعب تم إلغاؤه رسمياً أمس، موضحاً أن السبب واضح وصريح وهو عدم حصول بنتايك على راتبه لمدة 3 أشهر ونصف كاملة.

أول تعليق من وكيل بنتايك بعد فسخ عقده مع الزمالك

وأضاف الوكيل أنه هو الآخر لم يتقاض مستحقاته من النادي، مشيراً إلى عدم حصوله على نسبة 50% من قيمة انتقال اللاعب من سانت إيتيان إلى الزمالك، وهو ما فاقم الأزمة خلال الفترة الماضية.

وأكد يوسف أنه خاطب النادي رسمياً قبل اتخاذ خطوة فسخ العقد، وأن الملف أصبح الآن في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلاً: "جربت كل الطرق الممكنة، لكن للأسف الناس دي عمرها ما احترمتنا".

واختتم حديثه:"جمهور كبير ويستاهل أحسن من كده، لكن للأسف النادي فيه ناس بالشكل ده ماسكين أموره.. وده شيء مخجل".