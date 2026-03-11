إعلان

ترامب عن الحرب مع إيران: إنها رحلة استكشافية

كتب : محمود الطوخي

09:51 م 11/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب في إيران يمثل مزيجا بين المواجهة العسكرية المباشرة والرحلة الاستكشافية الهادفة لتحقيق نتائج سريعة.

تقييم ترامب للحرب في إيران

وخلال حديثه للصحفيين في ولاية أوهايو، الأربعاء، أجاب الرئيس الأمريكي على تساؤلات حول ما إذا كانت العمليات الجارية تمثل رحلة قصيرة أم حربا شاملة، مؤكدا أنها تجمع بين الاثنين.

وأوضح ترامب، أن الصراع مع إيران في جوهره هو رحلة تهدف لإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن ويلات الحروب الطويلة، مشيرا إلى أن الحرب تقع فعليا على عاتق الطرف الآخر، بينما تبين لواشنطن أن تنفيذها أسهل بكثير مما كان متوقعا في البداية.

تناقض جداول ترامب للحرب في إيران

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، رصد المراقبون تقديم الرئيس دونالد ترامب جداول زمنية متباينة حول الحرب في إيران خلال الأيام القليلة الماضية؛ ففي خطاب ألقاه أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب يوم الاثنين، وصف الحملة العسكرية بأنها "رحلة قصيرة الأجل".

ومع ذلك، عاد ترامب لاحقا ليتعهد بالمضي قدما بعزم أكبر من أي وقت مضى لتحقيق ما وصفه بـ"النصر النهائي"، مما يبرز تعقيدات الرؤية السياسية والعسكرية تجاه طهران في المرحلة الراهنة.

الحرب في إيران تقييم ترامب للحرب أمريكا وإسرائيل إيران وأمريكا

