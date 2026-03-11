مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 0
22:00

تشيلسي

الدوري المصري

زد

0 0
21:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري.. 0-1

كتب : نهي خورشيد

09:13 م 11/03/2026 تعديل في 10:14 م

الزمالك ضد إنبي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه، أحداث مباراة الزمالك وإنبي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكرمة المكرمة وذلك على أرضية استاد المقاولون العرب.

ويلعب الزمالك اللقاء بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.


في خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.


في خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد فتوح – محمد السيد – عبد الله السعيد.


في خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

مجريات مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري:

الشوط الأول

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تسديدة قوية من إنبي تمر بجوار المرمى

الدقيقة 5: ناصر منسي يطالب باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يستكمل المباراة

الدقيقة 7: تمريرات بين لاعبي الزمالك وسط الملعب

الدقيقة 14: عرقلة وخطأ لصالح الفريق البترولي خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 15: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح إنبي

الدقيقة 18: أحمد العجوز يضيف الهدف الأول لإنبي من ركلة جزاء

الدقيقة 21: مشادة بين لاعبي إنبي والزمالك بعد تسديدة من بيزيرا على دكة بدلاء إنبي

الدقيقة 34: الحكم يحتسب ركلة جزاء ثانية لإنبي بعد عرقلة من محمد السيد

الدقيقة 35: كالوشا يهدر ركلة الجزاء الثانية لإنبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري الزمالك ضد إنبي إنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
أخبار مصر

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
هل يتعارض قوله تعالى "إن الدين عند الله الإسلام" مع تعدد الديانات؟.. علي
جنة الصائم

هل يتعارض قوله تعالى "إن الدين عند الله الإسلام" مع تعدد الديانات؟.. علي
ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
شئون عربية و دولية

ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
ترامب عن الحرب مع إيران: إنها رحلة استكشافية
شئون عربية و دولية

ترامب عن الحرب مع إيران: إنها رحلة استكشافية
انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
رمضان ستايل

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها