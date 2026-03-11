إعلان

حزب الله يعلن إطلاق عمليات العصف المأكول ضد إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

10:13 م 11/03/2026

حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إطلاق عمليات "العصف المأكول" ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق، من اليوم، نفت الجماعة الإسلامية في لبنان، استهداف أي من مكاتبها أو كوادرها في الهجوم الإسرائيلي على بيروت.

واستنكرت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، ما سارعت بعض وسائل الإعلام إلى إعلانه بشأن استهداف مكتب إداري لها في الغارة التي طالت منطقة عائشة بكار في بيروت، ومقتل عدد من كوادرها دون التحقق من المعلومات.

وأضاف البيان: "إننا في الجماعة الإسلامية نستنكر أولاً الاستهداف الصهيوني المتكرر للأراضي اللبنانية، كما ننفي استهداف أي من مكاتبنا أو كوادرنا".

وأهابت الجماعة بوسائل الإعلام توخي الدقة المهنية والمسؤولية في نشر وتداول الأخبار.

حزب الله إيران وأمريكا الشرق الأوسط إيران وإسرائيل إسرائيل ولبنان العصف المأكول

