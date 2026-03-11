مباريات الأمس
تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الزمالك.. كهربا بديلًا

كتب : محمد عبد الهادي

08:52 م 11/03/2026 تعديل في 08:57 م

فريق إنبي

كشف حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الـ15 في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة إنبي والزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد المقاولون العرب.

تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا – هشام عادل – مهاب سامي – أحمد صبيحة.

خط الوسط: أحمد العجوز – زياد كمال – علي محمود – حامد عبد الله.

خط الهجوم: محمد شريف – أقطاي عبد الله.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول الدوري المصري

يدخل فريق الزمالك اللقاء متربعًا علي قمة جدول ترتيب الدورى، برصيد 43 نقطة، بعد أن فاز في 13 مباراة ، وتعادل في 4 بينما خسر مباراتين.

على الجانب الآخر يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 27 نقطة ويحتاج للفوز في المباراة الختامية من الدور الأول لحسم بطاقة التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب.


