تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا رسميا برعاية البحرين يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي عدة دول خليجية خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تبني قرار مجلس الأمن لردع الهجمات الصاروخية الإيرانية بالمنطقة

صوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 15 دولة لصالح الإجراء، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت على النص الذي صاغته المنامة وقدمته نيابة عن مجلس التعاون الخليجي.

بنود قرار مجلس الأمن تجاه طهران

وأدان مجلس الأمن، الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنتها إيران ضد البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن.

وطالب قرار مجلس الأمن الذي يحظى بتأييد 135 جهة دولية، بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران ضد هذه الدول الخليجية لضمان سلامة أراضيها.

ويصف قرار مجلس الأمن، الهجمات الإيرانية بأنها تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مما يستوجب تحركا جماعيا لوقف التهديدات التي تطال المدنيين والبنية التحتية الحيوية في الدول العربية المذكورة.

الملاحة الدولية في قرار مجلس الأمن

وجدد القرار التأكيد، على حق السفن التجارية في الإبحار في المياه الدولية، معربا عن إدانته أي أعمال أو تهديدات من جانب طهران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وحذر مجلس الأمن، من أن أي محاولة لعرقلة المرور القانوني أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الاستراتيجية تشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي وتستدعي استجابة دولية رادعة.

موقف الإمارات من قرار مجلس الأمن

وصرح السفير الإماراتي لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب ، بأن بلاده كانت تتوقع من المجلس اتخاذ إجراء حاسم للتصدي لهذا التهديد الخطير.

وأكد أبو شهاب، أن الهجمات لن تغير نهج بلاده تجاه التسامح والتعايش، موضحا أن رؤية الإمارات الإيجابية للمستقبل لن تتبدل مهما أُطلق من صواريخ، مشددا على أن الدولة ستدافع بقوة عن حاضرها وتواصل رسم ملامح مستقبلها.

اعتراض إيران على قرار مجلس الأمن

في المقابل، انتقد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أعضاء مجلس الأمن الداعمين للمشروع، متهما إياهم بالسعي إلى "مكافأة المعتدين ومعاقبة الضحية" من خلال قرار "متحيز" وذي دوافع سياسية.

وحذر إيرواني، من أن اعتماد قرار إدانة إيران في مجلس الأمن سيضر بشدة بمصداقية وشرعية المجلس، معتبرا أن هذا الإجراء سيمثل وصمة عار على سمعة المنظمة الدولية في حال تنفيذه.

مجلس الأمن.. مشروع قرار روسي موازٍ

وتطرق التقرير إلى وجود مشروع قرار روسي بديل مكون من نصف صفحة لا يذكر أي دولة بالاسم، ولكنه ينعى الخسائر المأساوية في الأرواح خلال الأعمال العدائية المستمرة في الشرق الأوسط.

ويدعو المشروع الروسي، جميع الأطراف إلى وقف الأنشطة العسكرية والعودة إلى المفاوضات السياسية، مع إدانة الهجمات على المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.