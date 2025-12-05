مباريات الأمس
حازم إمام يكشف سبب استقالته من جهاز الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

02:07 ص 05/12/2025
تحدث حازم إمام، المدرب المساعد لجهاز الزمالك السابق، عن كواليس فترته داخل جهاز يانيك فيريرا، وعن أزمة أرض اكتوبر التي تم سحبها مؤخرًا.

وقال حازم إمام خلال ظهوره في برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: " الزمالك في حالته الطبيعية يبقى فريقًا يُخشى مواجهته من معظم أندية الدوري، كما أن أزمة أرض النادي أثرت على استقرار الفريق، وأنه يتمنى حلها سريعًا.

وأوضح إمام :" الفريق قبل الأزمة الأخيرة كان قادرًا على المنافسة رغم وجود مدير فني لم تكن الجماهير مقتنعة به بالكامل، ولكن الثقة في المدرب لم تكن مكتملة في بعض الفترات.

وكشف إمام أنه طُلب منه إبداء رأيه في بعض الأمور داخل النادي، لكنه فوجئ بعدم الأخذ بها، مؤكدًا أن راتبه كان جيدًا وكان بإمكانه الاستمرار، لكنه رفض لأنه لم يكن يشعر بأن له دورًا حقيقيًا.

وأشار إلى أنه يلتزم بعدم الحديث عن أسرار الفريق، لكنه يرد فقط على ما يوجه إليه من أسئلة، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها المدير الفني فيريرا مؤخرًا.

