مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

عمان

- -
16:30

المغرب الثاني

كأس العرب

جزر القمر

- -
20:30

السعودية

الدوري الفرنسي

بريست

- -
20:00

موناكو

الدوري الفرنسي

ليل

- -
22:00

مارسيليا

الدوري الألماني

ماينز

- -
21:30

مونشنجلادباخ

جميع المباريات

إعلان

علي ماهر يكشف لأول مرة كواليس رفضه تدريب الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

02:40 ص 05/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (5)
  • عرض 11 صورة
    علي ماهر
  • عرض 11 صورة
    علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي
  • عرض 11 صورة
    علي ماهر المدير الفني لنادي المصري
  • عرض 11 صورة
    بطاقة صفراء لعلي ماهر مدرب المصري
  • عرض 11 صورة
    علي ماهر
  • عرض 11 صورة
    علي ماهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف علي ماهر المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، عن كواليس رفضه لعرض تدريب النادي الأهلي في

وقال علي ماهر خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الناظر": "أنا متربي في النادي الأهلي وعلاقتي كويسه جدًا مع الخطيب".

وتابع: " تدريب النادي الأهلي أكيد هدف من أهدافي، ودائمًا ما أكون سعيدًا عند ترشيح اسمي في بعض الأحيان".

هل تلقيت عرضًا من الأهلي في وقت سابق: "كثيرًا ما تردد اسمي داخل النادي الأهلي لتدريب الفريق، وبالفعل عرض علي تدريب الأهلي لفترة مؤقتة ولكني لم أوافق".

وواصل: "أنا تعبت وعملت اسمي كويس، ومن غير المرضي بعد وصولك لهذه المرحلة أن توافق على منصب مؤقت".

إقرأ أيضًا..

"بعد تعادل قطر".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب

أهداف مباراة منتخب فلسطين وتونس في كأس العرب (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي ماهر الأهلي شوبير تصريحات علي ماهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان