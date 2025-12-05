علي ماهر يكشف لأول مرة كواليس رفضه تدريب الأهلي
كتب : محمد عبد الهادي
كشف علي ماهر المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، عن كواليس رفضه لعرض تدريب النادي الأهلي في
وقال علي ماهر خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الناظر": "أنا متربي في النادي الأهلي وعلاقتي كويسه جدًا مع الخطيب".
وتابع: " تدريب النادي الأهلي أكيد هدف من أهدافي، ودائمًا ما أكون سعيدًا عند ترشيح اسمي في بعض الأحيان".
هل تلقيت عرضًا من الأهلي في وقت سابق: "كثيرًا ما تردد اسمي داخل النادي الأهلي لتدريب الفريق، وبالفعل عرض علي تدريب الأهلي لفترة مؤقتة ولكني لم أوافق".
وواصل: "أنا تعبت وعملت اسمي كويس، ومن غير المرضي بعد وصولك لهذه المرحلة أن توافق على منصب مؤقت".
