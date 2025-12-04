إبراهيم الصغير يكشف علاقته بلاعبي القطبين: بن شرقي كان كل يوم عندي.. ولما

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المرتقبة يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

شهد المران غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية المشاركة في كأس العرب أو استعداداتهم لـ كأس الأمم الإفريقية.

وغاب الثنائي محمد عواد و محمود حمدي الونش لوجودهما مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إلى جانب الخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة المتواجدين في معسكر المنتخب الأول استعداداً لكان 2025.

كما يغيب محمود بنتايج لتواجده مع منتخب المغرب، وعدي الدباغ مع منتخب فلسطين، وسيف الجزيري مع تونس، إضافة إلى شيكو بانزا المنضم لمعسكر أنجولا.

وفي مفاجأة لافتة، شارك أحمد حمدي في المران بشكل طبيعي رغم احتفاله بزفافه قبل أيام قليلة.

اضطر الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف إلى الاستعانة بعدد من لاعبي قطاع الناشئين لتعويض النقص العددي، إذ شارك في المران كل من:

محمد عبد الفتاح "حارس مرمى – 2005"

هشام فؤاد "مدافع – 2005"

يوسف الطباخ "مدافع – 2009"

محمد إبراهيم "ظهير أيمن – 2005"

أنس وائل "جناح هجومي – 2005"

يوسف وائل الفرنسي "وسط – 2005"

محمد حمد "صانع ألعاب – 2008"

أحمد صفوت "صانع ألعاب – 2009"

كما شهد المران اهتماماً بالجانب البدني، إذ قاد نونو كوستا ريبيرو تدريبات متنوعة شملت جرعات بدنية قوية وفقرة خاصة بالكرة، بهدف رفع جاهزية اللاعبين بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة يومين عقب العودة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية.