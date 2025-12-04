مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 1
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"بعتذر لجمهور الأهلي".. لاعب الزمالك السابق يعلن اعتزاله تشجيع كرة القدم

كتب : محمد خيري

02:34 م 04/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جماهير النادي الأهلي (1)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي (1)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي (1)
  • عرض 13 صورة
    يفو جماهير الأهلي
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (2)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (5)
  • عرض 13 صورة
    لافتات جماهير الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    لافتات جماهير الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الزمالك (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، اعتزاله تشجيع كرة القدم، في ظل تعصبه الشديد للفريق الأبيض ودخوله في مناقشات حادة مع المنافسين.

وكتب السعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من النهارده قررت ابطل تشجيع كرة القدم نهائيًا رغم حبي وعشقي لنادي الزمالك، لكني اخترت الراحة وصفاء القلب على أي تعصب".

وأضاف: "وبعتذر بكل احترام وتقدير لكل جمهور النادي الأهلي عن أي سوء تفاهم حصل في يوم من الأيام، وبعتذر من قلبي لكل شخص أسأت في حقه بقصد أو دون قصد، برجوا من الجميع العفو لوجه الله، وربنا يجعل بينّا المودة والاحترام ويبعد عنّا أي خلاف أو فتنة".

واختتم تصريحاته: "وما أحبّش أسيب الدنيا وفي حد زعلان مني، اللي بينّا خلاف يسامح، الدنيا قصيرة، والقلب أوسع لما يعفو".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي شوقي السعيد الزمالك أخبار الأهلي أخبار الزمالك جماهير الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات