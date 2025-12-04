أول تعليق من الأهلي بعد إصابة كريم فؤاد

أعلن شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، اعتزاله تشجيع كرة القدم، في ظل تعصبه الشديد للفريق الأبيض ودخوله في مناقشات حادة مع المنافسين.

وكتب السعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من النهارده قررت ابطل تشجيع كرة القدم نهائيًا رغم حبي وعشقي لنادي الزمالك، لكني اخترت الراحة وصفاء القلب على أي تعصب".

وأضاف: "وبعتذر بكل احترام وتقدير لكل جمهور النادي الأهلي عن أي سوء تفاهم حصل في يوم من الأيام، وبعتذر من قلبي لكل شخص أسأت في حقه بقصد أو دون قصد، برجوا من الجميع العفو لوجه الله، وربنا يجعل بينّا المودة والاحترام ويبعد عنّا أي خلاف أو فتنة".

واختتم تصريحاته: "وما أحبّش أسيب الدنيا وفي حد زعلان مني، اللي بينّا خلاف يسامح، الدنيا قصيرة، والقلب أوسع لما يعفو".