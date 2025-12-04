شكل أوروبي.. الزمالك ينهي عملية الإحلال والتجديد لملاعب الناشئين (صور)

عاجل.. المنتخب الثاني يعلن إصابة لاعب الأهلي في الركبة وانتهاء مشواره في

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عملية الإحلال والتجديد الخاصة بملعب "2" بمجمع ملاعب الناشئين لكرة القدم بمقر القلعة البيضاء.

وأصبح ملعب "2" جاهزًا لاستقبال فرق الناشئين لاستضافة التدريبات والمباريات، بعد الانتهاء من تجهيزه بالشكل الأمثل وتسليمه لإدارة قطاعات كرة القدم برئاسة بدر حامد.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بملعب "1"، وفقًا للخطة الموضوعة لظهور مجمع ملاعب الناشئين بالشكل المطلوب، وتوفير أفضل السبل لفرق الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" والأكاديمية الخاصة.

وفي سياق متصل، يستقبل ملعب "2" اليوم الخميس أولى المباريات، باستضافة مباراة فريق الزمالك مواليد 2011 أمام طلائع الجيش، في إطار الجولة الثالثة عشرة من بطولة الجمهورية.