مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

شكل أوروبي.. الزمالك ينهي عملية الإحلال والتجديد لملاعب الناشئين (صور)

كتب : محمد خيري

01:52 م 04/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ملاعب ناشئين الزمالك بعد التجديد
  • عرض 4 صورة
    ملاعب ناشئين الزمالك بعد التجديد
  • عرض 4 صورة
    ملاعب ناشئين الزمالك بعد التجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عملية الإحلال والتجديد الخاصة بملعب "2" بمجمع ملاعب الناشئين لكرة القدم بمقر القلعة البيضاء.

وأصبح ملعب "2" جاهزًا لاستقبال فرق الناشئين لاستضافة التدريبات والمباريات، بعد الانتهاء من تجهيزه بالشكل الأمثل وتسليمه لإدارة قطاعات كرة القدم برئاسة بدر حامد.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بملعب "1"، وفقًا للخطة الموضوعة لظهور مجمع ملاعب الناشئين بالشكل المطلوب، وتوفير أفضل السبل لفرق الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" والأكاديمية الخاصة.

وفي سياق متصل، يستقبل ملعب "2" اليوم الخميس أولى المباريات، باستضافة مباراة فريق الزمالك مواليد 2011 أمام طلائع الجيش، في إطار الجولة الثالثة عشرة من بطولة الجمهورية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناشئين الزمالك نادي الزمالك ملاعب ناشئين الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟