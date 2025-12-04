روى محمود محمد، مدرب فريق 2006 بنادي أبو قير للأسمدة، كواليس الأزمة التي نشبت في لقاء الترسانة، ووصفها بـ"حرب شوارع".

وقال محمود محمد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله عملية كابتن محمد السيد مدرب الحراس انتهت على خير، أجرى عملية كسر مضاعف في عظمة الأنف وقام بتركيب 3 دعامات في الأنف، ولديَّ لاعب اسمه محمد حليم، أخذ 8 غرز في الحاجب، ولاعب آخر اسمه محمد أنور لديه شرخ في أضلاع القفص الصدري، وباقي الفريق لديه كدمات".

وأضاف: "ما حدث أنه في الدقيقة 44 من الشوط الثاني، وقبل احتساب 7 دقائق وقت بدل ضائع، كان الترسانة متقدماً 1-0، واحتُسبت كرة ركنية لنا، وفي كرة مشتركة بين لاعب من عندنا وأحمد حسام لاعب الترسانة، الذي كان يشتت الكرة برأسه، اصطدم بكوع لاعبنا، وأنفه نزفت دماً. هل لو لاعبنا كان متعمداً كان الحكم سيتغافل عن إشهار الإنذار؟ يوجد 3 حكام والكرة كانت أمام حكم الراية، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء. وفوجئنا بلاعب الترسانة يترك الملعب ويذهب إلى دكة بدلاءنا ويسبُّنا بألفاظ غير لائقة، ثم ذهب إلى غرفة الأدوات، وجلب خشبة كبيرة، وكان يتهجم علينا قبل أن يتدخل مدربو الترسانة".

وأوضح: "أول ما المباراة انتهت، والد هذا اللاعب نزل إلى الملعب، وذهب إلى لاعبنا الذي حدثت معه الكرة، فظنَّ لاعبنا أنه مدرب بالفريق، فقال له: "أنا مضربتوش، ومن أول الماتش هو بيضرب فيَّ وبيشتمني، وإحنا طالعين على الكرة خبط في كوعي"، فقال له: "زي كده"، واعتدى عليه بالرأس".

وشدد: "المباراة كانت على ملعب مركز شباب إمبابة، ولم يكن هناك أمن. ذهبنا للاعبنا فوجدناه "سايح في دمه"، وتحولت المباراة إلى "مجزرة". واتصلنا بالنجدة ولم نغادر الملعب، لأن الأتوبيس الخاص بنا كان بعيداً عن الملعب وخفت على لاعبي الفريق. وجاءت النجدة، وقال رئيس مركز شباب إمبابة إن الترسانة "كسروا الكراسي ومسحوا بيهم الأرض"، وكتب مذكرة لتعويض التلفيات".

واختتم: "ذهبنا مع الشرطة لعمل محضر، وفوجئنا بأن اللاعب ووالده هناك وحررا محضراً ضدنا. ظللنا 7 ساعات في القسم وساعتين في النيابة، وانتهى الموضوع بالصلح، لأنني خفت على اللاعبين. وبعدها تواصل نادي الترسانة مع كابتن رضا البلتاجي رئيس القطاع عندنا، ويريدون التكفل بالعملية".

