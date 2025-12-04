3 مدربين تسببوا في إيقاف قيد الزمالك

7 صور لنور الشربيني من مشاركتها في بطولة هونج كونج للاسكواش

جلسة لبيب وجون تحسم موقف مدرب الزمالك قبل ساعات من استئناف التدريبات

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على النادي للمرة السادسة.

وجاءت العقوبة امتداداً لخمسة قرارات سابقة صدرت بحق الزمالك، أبرزها المتعلقة بديون مدربيه السابقين ومنهم، البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه، إلى جانب قضية المدير الفني الأسبق كريستيان جروس.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز حالات إيقاف قيد الزمالك بسبب المدربين:

وكان أحمد سالم المتحدث السابق باسم نادي الزمالك، كشف في تصريحات سابقة عن إيقاف قيد الزمالك لعدم سداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو، والتي تبلغ 819 ألف يورو، مضيفاً أن إدارة الأبيض تحركت فور صدور الحكم لتقديم طعناً رسمياً ضد القرار.

وكان باتشيكو تولى المهمة الفنية للفريق خلال موسم 2020، قبل أن يرحل بعد عام واحد.

ويتضمن ملف المدربين المتسببين في إيقاف قيد الزمالك أيضاً المستحقات المتأخرة للسويسري كريستيان جروس، والتي تبلغ 133 ألف دولار، بجانب 4 قضايا أخيرة من نصيب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق ومساعديه بقيمة 120 ألف دولار.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

في حين يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.