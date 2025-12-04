كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كواليس المفاوضات التي سبقت التعاقد مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء.

وأوضح صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية أن تحليل شخصية توروب وقدرته على التعامل النفسي مع اللاعبين والنجوم كان عنصراً أساسياً، إلى جانب مرونته التكتيكية وكيفية إدارته للمباريات في مختلف الظروف.

وأكد أن توروب جاء الأكثر إقناعاً بين كل الأسماء المطروحة، خصوصاً بعد أن أظهر فهمه لطبيعة النادي الأهلي وحجم جماهيره وثقافته التي لا تقبل سوى الفوز وترفض الهزيمة، وهو ما انعكس بوضوح في أسلوبه داخل التدريبات منذ اليوم الأول.

وأشار مدير الكرة إلى أن المدرب البلجيكي يدرك جيداً قيمة جماهير الأهلي، ويعلم أن خلف الفريق ملايين ينتظرون الأداء والنتائج.