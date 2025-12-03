إبراهيم الصغير يكشف تفاصيل بدايته في مهنة الحلاقة ونجوم الدوري المصري

كشف إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، كواليس بدايته مع "الحلاقة"، موضحاً سر حبه لهذه المهنة وكيف انطلاقة شرارة نجاحه.

وقال في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"إبراهيم الصغير شاب بيجتهد في شغله، بيكافح علشان يوصل لأحسن حاجة ليه، بيحب الحلاقة جدًا لإنها مهنة والدي، أنا بشتغل فيها وبحاول إن أنا أطور فيها، لإنها مهنتي وأكل عيشي من وراها".

وأضاف: “بدايتي مع حلاقة اللعيبة في البداية أنا ركزت جدًا في شغلي، طبعًا ابتدت اللعيبة تتعرف عليا، دخلت أتعامل معاهم، روحت المعسكرات، فابتدى لاعب مع لاعب مع لاعب وده يعرفني على ده، ومن هنا بدأت شهرتي مع لاعيبة الكورة".

وعن أول زيارة للاعب روى:" هي مش فكرة أول واحد بس هو أنا ربنا كرمني في بداية دخولي مجال الشغل مع لعيبة الكورة".

وتابع :"أنا اتصادفت بـ أحمد دويدار وخالد قمر اتصادفت بالكابتن عمرو جمال ووليد سليمان والكابتن باسم مرسي".

وواصل: "باسم مرسي ده كان برضه من وراه ربنا كرمني جامد، لإن كان في الوقت ده هو متألق جدًا وكان موضوع شعره الناس متابعاه قوي".

وأتم حديثه قائلاً: "فكان أنا من حظي إني أكون مع باسم في الفترة دي، فرقت معايا يعني، ومن هنا بقى بدأت مع لعيبة الأهلي والزمالك، حتى في مناسباتهم، بدأوا يطلبوني إني أكون معاهم وكده وربنا وفقني في الموضوع ده".