هاني رمزي: اعتراض محمد شريف على حلمي طولان يقلل منه

كتب : محمد خيري

05:08 م 03/12/2025
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
    محمد شريف من مباراة مصر والكويت
    محمد شريف من مباراة مصر والكويت (1)
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)

تحدث هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، عن تعادل منتخب مصر الثاني بالأمس أمام منتخب الكويت في كأس العرب.

وقال هاني رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا أف إم: "أداء منتخب مصر الثاني بالأمس كان جيدًا، ولكن النتيجة أحزنتنا، لا سيما أننا كنا قريبين من الفوز".

وأضاف: "لكن إهدار الفرص هو آفة الكرة المصرية، حتى في أندية الدوري المصري الممتاز، والكرة المصرية لا يوجد بها مهاجم هدّاف يترجم نصف الفرصة إلى هدف".

وتابع: "اعتراض محمد شريف على تبديله غير مبرر، ومثل هذه الأمور يجب أن تكون في الغرف المغلقة حتى لا يفقد علاقته بالمدرب أو اللاعبين، وهذه الأمور تقلل من قيمة اللاعب".

وكان محمد شريف قد ظهر غاضبًا من استبداله خلال مواجهة الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ودخل شريف في نقاش مع المدير الفني حلمي طولان قبل أن يتجه لمقاعد البدلاء، عقب الدفع بمروان حمدي على حسابه في الشوط الثاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شريف هاني رمزي منتخب مصر الثاني كأس العرب

