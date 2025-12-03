هاني رمزي: اعتراض محمد شريف على حلمي طولان يقلل منه

استكمالًا للمفاجآت.. الجزائر تقع في فخ التعادل مع السودان بـ10 لاعبين في

منتخب مصر يكشف حقيقة استبعاد محمد شريف بعد اعتراضه على حلمي طولان

تحدث هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، عن تعادل منتخب مصر الثاني بالأمس أمام منتخب الكويت في كأس العرب.

وقال هاني رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا أف إم: "أداء منتخب مصر الثاني بالأمس كان جيدًا، ولكن النتيجة أحزنتنا، لا سيما أننا كنا قريبين من الفوز".

وأضاف: "لكن إهدار الفرص هو آفة الكرة المصرية، حتى في أندية الدوري المصري الممتاز، والكرة المصرية لا يوجد بها مهاجم هدّاف يترجم نصف الفرصة إلى هدف".

وتابع: "اعتراض محمد شريف على تبديله غير مبرر، ومثل هذه الأمور يجب أن تكون في الغرف المغلقة حتى لا يفقد علاقته بالمدرب أو اللاعبين، وهذه الأمور تقلل من قيمة اللاعب".

وكان محمد شريف قد ظهر غاضبًا من استبداله خلال مواجهة الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ودخل شريف في نقاش مع المدير الفني حلمي طولان قبل أن يتجه لمقاعد البدلاء، عقب الدفع بمروان حمدي على حسابه في الشوط الثاني.