مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

قبل يوسف محمد.. رياضيون مصريون توفوا بأزمات قلبية

كتب : هند عواد

02:45 م 03/12/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    السباح يوسف محمد (3)
  • عرض 21 صورة
    يوسف محمد سباح الزهور
  • عرض 21 صورة
    السباح يوسف محمد (1)
  • عرض 21 صورة
    يوسف محمد سباح الزهور
  • عرض 21 صورة
    السباح يوسف محمد (2)
  • عرض 21 صورة
    كيروش مع أحمد رفعت
  • عرض 21 صورة
    اللاعب أحمد رفعت
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 7
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 16
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 13
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 11
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 2
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 14
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 8
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 6
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 5
  • عرض 21 صورة
    محمد عبد الوهاب
  • عرض 21 صورة
    محمد عبد الوهاب
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 4
  • عرض 21 صورة
    احمد رفعت 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فُجعت الرياضة المصرية، مساء أمس، بخبر وفاة يوسف محمد، سبّاح نادي الزهور، إثر أزمة قلبية، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا.

وكشف التقرير الطبي ليوسف محمد تفاصيل وفاته، وأشار إلى أنه دخل المستشفى وهو يعاني من توقّف بعضلة القلب وعدم التنفس، وحاول الأطباء إنعاشه لمدة 4 ساعات، توقّف خلالها القلب 4 مرات.

وبعد نقل يوسف محمد إلى العناية المركزة، ومحاولة إنعاش قلبه، لم تستجب الحالة، وتوفي بعد 4 ساعات.

يوسف محمد ليس الأول

ولا يعد يوسف محمد الرياضي الأول الذي يتوفّى بسبب أزمة قلبية، فسبقه لاعب الكاراتيه يوسف أحمد، الذي توفي في مارس الماضي، متأثرًا بإصابته في مباراة ببطولة الجمهورية للكاراتيه.

وكان يوسف قد تعرّض لإصابة أسفل القفص الصدري على مقربة من القلب، تسبّبت في فقدانه للوعي، ونقل بعدها إلى المستشفى، وظل في غيبوبة طويلة قبل أن يتوفّى متأثرًا بتلك الإصابة.

وفاة أحمد رفعت

وفي يوليو 2024، توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة، جاءت بعد 3 أشهر من سقوطه في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية ودخوله في غيبوبة.

وقبل واقعة أحمد رفعت بـ18 عامًا، توفي محمد عبد الوهاب، لاعب النادي الأهلي، عن عمر يناهز 23 عامًا، بعد تعرّضه لأزمة قلبية في مران الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رياضيون مصريون توفوا بأزمات قلبية يوسف محمد أحمد رفعت محمد عبد الوهاب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

60 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية.. المحكمة الإدارية تحدد موعد النظر
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة