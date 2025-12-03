قبل يوسف محمد.. رياضيون مصريون توفوا بأزمات قلبية

توج بالميدالية الذهبية قبل 6 أيام من وفاته.. من هو السباح يوسف محمد؟

فُجعت الرياضة المصرية، مساء أمس، بخبر وفاة يوسف محمد، سبّاح نادي الزهور، إثر أزمة قلبية، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا.

وكشف التقرير الطبي ليوسف محمد تفاصيل وفاته، وأشار إلى أنه دخل المستشفى وهو يعاني من توقّف بعضلة القلب وعدم التنفس، وحاول الأطباء إنعاشه لمدة 4 ساعات، توقّف خلالها القلب 4 مرات.

وبعد نقل يوسف محمد إلى العناية المركزة، ومحاولة إنعاش قلبه، لم تستجب الحالة، وتوفي بعد 4 ساعات.

يوسف محمد ليس الأول

ولا يعد يوسف محمد الرياضي الأول الذي يتوفّى بسبب أزمة قلبية، فسبقه لاعب الكاراتيه يوسف أحمد، الذي توفي في مارس الماضي، متأثرًا بإصابته في مباراة ببطولة الجمهورية للكاراتيه.

وكان يوسف قد تعرّض لإصابة أسفل القفص الصدري على مقربة من القلب، تسبّبت في فقدانه للوعي، ونقل بعدها إلى المستشفى، وظل في غيبوبة طويلة قبل أن يتوفّى متأثرًا بتلك الإصابة.

وفاة أحمد رفعت

وفي يوليو 2024، توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة، جاءت بعد 3 أشهر من سقوطه في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية ودخوله في غيبوبة.

وقبل واقعة أحمد رفعت بـ18 عامًا، توفي محمد عبد الوهاب، لاعب النادي الأهلي، عن عمر يناهز 23 عامًا، بعد تعرّضه لأزمة قلبية في مران الفريق.