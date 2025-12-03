نجم الزمالك السابق: حلمي طولان "هيفرم" لاعبي مصر بعد التعادل مع الكويت

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الكويت قدّم أداءً حماسيًا أمام مصر في المباراة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا مدفوعين بحافز كبير بسبب مواجهة منتخب كبير مثل مصر.

وقال التابعي في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" على قناة "CBC"، إن المدير الفني للمنتخب المصري، حلمي طولان، سيقوم بعقد محاضرة قوية للاعبين بعد التعادل مع الكويت.

وتابع: "حلمي طولان (هيفرم) لاعبي مصر، وهذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق لتحول كبير في أداء الفريق، خاصة في المباراتين المقبلتين ضد الأردن والإمارات".

كما أعرب التابعي عن تعجبه من اعتراض محمد شريف على استبداله في المباراة، مؤكدًا أن هذا التصرف غير معتاد منه، وأنه لا يقبله شخصيًا كمدرب.

وأشار إلى أن مروان حمدي يُعتبر مكسبًا كبيرًا لمنتخب مصر، لكنه يعاني من عصبية قد تؤثر على أدائه في بعض الأوقات.

وشدد على أهمية التعامل مع الضغوط النفسية وتوجيه اللاعبين بشكل سليم، معتبرًا أن تلك الخطوات ستكون حاسمة في تحقيق الفوز في المباريات القادمة.