مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: حلمي طولان "هيفرم" لاعبي مصر بعد التعادل مع الكويت

كتب : محمد خيري

02:33 م 03/12/2025

حلمي طولان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الكويت قدّم أداءً حماسيًا أمام مصر في المباراة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا مدفوعين بحافز كبير بسبب مواجهة منتخب كبير مثل مصر.

وقال التابعي في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" على قناة "CBC"، إن المدير الفني للمنتخب المصري، حلمي طولان، سيقوم بعقد محاضرة قوية للاعبين بعد التعادل مع الكويت.

وتابع: "حلمي طولان (هيفرم) لاعبي مصر، وهذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق لتحول كبير في أداء الفريق، خاصة في المباراتين المقبلتين ضد الأردن والإمارات".

كما أعرب التابعي عن تعجبه من اعتراض محمد شريف على استبداله في المباراة، مؤكدًا أن هذا التصرف غير معتاد منه، وأنه لا يقبله شخصيًا كمدرب.

وأشار إلى أن مروان حمدي يُعتبر مكسبًا كبيرًا لمنتخب مصر، لكنه يعاني من عصبية قد تؤثر على أدائه في بعض الأوقات.

وشدد على أهمية التعامل مع الضغوط النفسية وتوجيه اللاعبين بشكل سليم، معتبرًا أن تلك الخطوات ستكون حاسمة في تحقيق الفوز في المباريات القادمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حلمي طولان لاعبي مصر التعادل مع الكويت بشير التابعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

60 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية.. المحكمة الإدارية تحدد موعد النظر
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة