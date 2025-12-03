توج بالميدالية الذهبية قبل 6 أيام من وفاته.. من هو السباح يوسف محمد؟

"حدث ما كنا نخشاه.. اتخطفنا".. أحمد حسن يعلق على تعادل المنتخب مع الكويت

توفي يوسف محمد، سباح نادي الزهور، مساء أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، إثر تعرضه لحالة إغماء وتوقف قلبه.

أسباب وفاة السباح يوسف محمد

دخل يوسف محمد المستشفى وهو يعاني من توقف بعضلة القلب وعدم التنفس، وحاول الأطباء إنعاشه لمدة 4 ساعات، توقف خلالها القلب 4 مرات.

وبعد نقل يوسف محمد إلى العناية المركزة، ومحاولة إنعاش قلبه، لم تستجب الحالة، وتوفي بعد 4 ساعات.

من هو السباح يوسف محمد؟

يوسف عبد الملك محمد، صاحب الـ12 عاما، من محافظة بورسعيد، ويلعب رياضة السباحة في نادي الزهور.

ووفقا للحساب الرسمي لنادي الزهور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توج يوسف بالميدالية الذهبية في سباق 100م ظهر ضمن منافسات بطولة الجمهورية، مرحلة 12 سنة، قبل 6 أيام من وفاته.

وتوج يوسف محمد بثلاث ميداليات خلال شهر سبتمبر الماضي وهي، الميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة في بطولة القاهرة، الميدالية الفضية في سباق 100 متر فراشة في بطولة القاهرة، الميدالية الفضية بسباق 100م ظهر.

وفي أبريل الماضي، حقق يوسف محمد الميدالية الفضية في بطولة كأس مصر لسباق 50م ظهر، مرحلة 12 سنة، وفي عام 2024، حقق يوسف الميدالية الفضية في سباق تتابع 4*100 م متنوع، في بطولة القاهرة الشتوية مرحلة 11 عاما.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك