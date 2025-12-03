لاعب الزمالك السابق يتعرض لحادث سير

"لفظ خارج والمنافس الحقيقي" ضمن أبرز 3 أزمات بين الأهلي والزمالك في عام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض لاعب الزمالك السابق وفاركو الحالي أحمد رفاعي لحادث سير على الطريق الصحراوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات المحيطة؛ حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية قبل المغادرة بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

اللاعب صاحب الـ 22 عاماً كان قد انضم لصفوف فاركو خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الزمالك.

المدافع الشاب لم يشارك خلال الموسم الجاري بقميص فاركو في أي مباراة.

يذكر أن أحمد رفاعي قد تعرض منذ قرابة 4 أشهر لحادث سير.

