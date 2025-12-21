"خوفا من الرحيل مجانا".. الأهلي يحيل ملف لاعبه إلى توروب

"لن نتحدث عن التتويج باللقب".. تعليق ناري من تريزيجيه قبل مواجهة زيمبابوي

"مش خايفين من صلاح ولا مرموش".. كيف علق مدرب زيمبابوي عن مواجهة مصر؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف عرض الفيركا البرتغالي، لضم أحمد كوكا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن عرض نادي الفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا تم إحالته إلى الدنماركي ييس توروب، مدير الكرة بالنادي، لاتخاذ القرار النهائي.

وقال المصدر: "توروب سبق وطلب تجديد عقد كوكا، وسنعقد جلسة أخيرة معه لحسم الأمر، وإذا جدد عقده سيتم رفض العرض البرتغالي رسميًا".

وأضاف: "نرى أن قيمة العرض، التي تقارب 200 ألف دولار، غير مناسبة، لكن إذا أصر اللاعب على الرحيل وعدم تجديد عقده، فسيتم الموافقة على بيعه حتى لا يرحل مجانًا في نهاية الموسم، وبالتالي يحقق النادي أي استفادة مالية ممكنة".