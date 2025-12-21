مباريات الأمس
"خوفا من الرحيل مجانا".. الأهلي يحيل ملف لاعبه إلى توروب

كتب : مصراوي

02:37 م 21/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 6 صورة
    كوكا
  • عرض 6 صورة
    حسرة كوكا
  • عرض 6 صورة
    ساعة كوكا
  • عرض 6 صورة
    أحمد نبيل كوكا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف عرض الفيركا البرتغالي، لضم أحمد كوكا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن عرض نادي الفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا تم إحالته إلى الدنماركي ييس توروب، مدير الكرة بالنادي، لاتخاذ القرار النهائي.

وقال المصدر: "توروب سبق وطلب تجديد عقد كوكا، وسنعقد جلسة أخيرة معه لحسم الأمر، وإذا جدد عقده سيتم رفض العرض البرتغالي رسميًا".

وأضاف: "نرى أن قيمة العرض، التي تقارب 200 ألف دولار، غير مناسبة، لكن إذا أصر اللاعب على الرحيل وعدم تجديد عقده، فسيتم الموافقة على بيعه حتى لا يرحل مجانًا في نهاية الموسم، وبالتالي يحقق النادي أي استفادة مالية ممكنة".

