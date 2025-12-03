"لفظ خارج والمنافس الحقيقي" ضمن أبرز 3 أزمات بين الأهلي والزمالك في عام

شهدت الساعات القليلة الماضية ربط اسم موهبة جديدة بالنادي الأهلي باسم نادِ أوروبي بعدما ارتبط اسم حمزة عبدالكريم صاحب الـ 17 عامًا بنادي برشلونة الذي أرسل عرضًا لضمه لفريقه الرديف.

بلال عطية، لاعب فريق الشباب الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاماً، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية عبر تقرير لها يوم أمس الثلاثاء، أن ناديي هانوفر وشتوتجارت في بلادها يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب.

نادي هانوفر كان قد أرسل خطابًا رسميًا للنادي الأهلي يطلب قضاء اللاعب فترة معايشة معه ولكن تعطل الأمر في وقت سابق.

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، فسرّ الأمر عبر تصريحات خاصة لمصراوي، بقوله:"كان من المقرر أن تُقام فترة المعايشة في شهر ديسمبر، لكن لضيق الوقت الخاص باستخراج التأشيرة الألمانية، تم إرسال خطاب جديد لتأجيل المعايشة إلى شهر يناير".

ويلعب بلال بفريق مواليد 2008 بالنادي الأهلي؛ إذ يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم مع فريقه وكذلك منتخب مصر.

وتوّج اللاعب صاحب الـ 17 عامًا مع منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا في ومن ثمّ التأهل لكأس أمم أفريقيا للناشئين.

وبرز اللاعب خلال البطولة؛ حيث قال عقب التتويج في تصريحات إذاعية أن البطولة كان بها وكلاء يتابعونهم، مشددًا على أن رغبته الأولى هي الاحتراف الخارجي في سن مبكر عن الالتحاق بالفريق الأول بالنادي الأهلي.

إحصائيات بلال عطية مع المنتخب

اللاعب الذي يُجيد اللعب بقدمه اليمنى شارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في 20 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 من بينها 4 مباريات في كأس العالم للناشئين سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

وبلال هو شقيق معاذ عطية مدافع فريق الشباب بالنادي الأهلي الذي شارك مع الفريق الأول بمباراتين في كأس الرابطة بواقع 45 دقيقة أمام طلائع الجيش و 90 دقيقة أمام فاركو

