شهدت الساعات الماضية الكثير من الأقاويل حول موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، في ظل سعي الأبيض لتجديد عقده.

وتداولت بعض الأقاويل عبر الوسائل المختلفة حول تواجد شقيق حسام عبدالمجيد في اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، لتوضيح موقف شقيقه، مؤكدًا أن عقده ينتهي موسم 2026 وليس في موسم 2027 كما يتردد.

وفي المقابل، كشف مصدر مطلع موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، في ظل الجدل الذي يثار في الفترة الحالية.

تفاصيل عقد حسام عبدالمجيد مع الزمالك

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن عقد حسام عبدالمجيد مع الزمالك ينتهي في 2026 - 2027، وجاء على النحو التالي:

إجمالي العقد الحالي 23 مليون جنيه بجانب امتيازات عديدة.

الموسم الأول: 2 مليون و800 ألف جنيه.

الموسم الثاني: 3 مليون و700 ألف جنيه.

الموسم الثالث: 4 مليون و500 ألف جنيه.