رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 12 فبراير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد أتربة عالقة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبينت أن حالة الطقس تشهد سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 12 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26، الصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 25، الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 26، الصغرى 15

جنوب الصعيد: العظمى 29، الصغرى 16