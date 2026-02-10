صرف فتاة واقعة التحرش في الأتوبيس بعد الاستماع لأقوالها

"ملمستهاش".. ماذا قال الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس؟

أحمد عادل

استمعت نيابة المقطم، لأقوال الفتاة المجني عليها في اتهامها لشاب بالتحرش لها والاعتداء عليها في أتوبيس أثناء عودتها للمنزل.

وقررت جهات التحقيق، صرف الفتاة من سرايا النيابة بعد الاستماع لأقوالها في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع مباحث القاهرة في تحديد خط سير الأتوبيس، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.