اتحاد الكرة يدعم بيراميدز بعد حادثة "الأسانسير"

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة للاعبي فريق بيراميدز 2007، بعد سقوط الأسانسير بهم من الدور الرابع، مما أصاب بعضهم ببعض الكدمات والكسور.

ونشر الاتحاد المصري بيان كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بخالص الدعم والمساندة لنادي بيراميدز، ولاعبي فريق مواليد 2007، في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرض له عدد من لاعبي الفريق.

وتابع: "يؤكد الاتحاد متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعبين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب، ومشددًا على ثقته في قدرة الأجهزة الطبية على تقديم الرعاية اللازمة لهم في هذا الظرف.

وأضاف البيان: "يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره الكامل لنادي بيراميدز، وإدارته، وأجهزته الفنية والطبية، في التعامل باحترافية ومسؤولية مع الموقف، بما يضمن سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم.

واختتم: "يجدد الاتحاد تأكيده على دعمه الكامل لكافة الأندية واللاعبين، وحرصه الدائم على توفير بيئة آمنة لممارسة كرة القدم في مختلف المراحل السنية، مع خالص التمنيات بدوام الصحة والسلامة لجميع أبنائنا من اللاعبين.