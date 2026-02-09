مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

0 1
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يدعم بيراميدز بعد حادثة "الأسانسير"

كتب : محمد عبد الهادي

06:10 م 09/02/2026
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة للاعبي فريق بيراميدز 2007، بعد سقوط الأسانسير بهم من الدور الرابع، مما أصاب بعضهم ببعض الكدمات والكسور.

ونشر الاتحاد المصري بيان كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بخالص الدعم والمساندة لنادي بيراميدز، ولاعبي فريق مواليد 2007، في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرض له عدد من لاعبي الفريق.

وتابع: "يؤكد الاتحاد متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعبين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب، ومشددًا على ثقته في قدرة الأجهزة الطبية على تقديم الرعاية اللازمة لهم في هذا الظرف.

وأضاف البيان: "يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره الكامل لنادي بيراميدز، وإدارته، وأجهزته الفنية والطبية، في التعامل باحترافية ومسؤولية مع الموقف، بما يضمن سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم.

واختتم: "يجدد الاتحاد تأكيده على دعمه الكامل لكافة الأندية واللاعبين، وحرصه الدائم على توفير بيئة آمنة لممارسة كرة القدم في مختلف المراحل السنية، مع خالص التمنيات بدوام الصحة والسلامة لجميع أبنائنا من اللاعبين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز بيراميدز 2007 الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة
زووم

بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة
البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
شئون عربية و دولية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة