الفيومي: المجلس لم يُبلغ رسميًا بعد بأي تفاصيل عن التعديل الوزاري

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن الجلسة التي سيعقدها المجلس غدًا هي "جلسة هامة"، وذلك بناءً على الإخطار الرسمي الوارد للأعضاء والذي يستخدم هذه الصيغة فقط عند عرض أمور استثنائية مثل التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المجلس لم يُبلغ رسميًا بعد بأي تفاصيل عن التعديل الوزاري، مشيرًا إلى أنه في حال عرض التشكيل الجديد، فسيتم تقديم نبذة عن السيرة الذاتية لكل وزير جديد ثم يُستطلع رأي الأعضاء فيه.

وتطرق الفيومي إلى موضوع انتخاب المحافظين، مؤكدًا أن الدستور المصري يجيز أن يكون المحافظ "منتخبًا أو مُعينًا"، وأن الأمر متروك للمشرع.

وأضاف أن نظام الانتخاب يحتاج إلى تراكم خبرات طويلة تمتد لعشرات السنوات، معتبرًا أن التوقيت الحالي ليس مناسبًا لتطبيقه. وشدد على الأهمية القصوى لمنصب المحافظ باعتباره المسؤول المباشر عن كل الملفات الحيوية في حياة المواطن اليومية.

ولفت النائب إلى أنه تقدم مؤخرًا بمشروع قانون للإدارة المحلية أمام مجلس النواب، وذلك للمرة الثالثة، نظرًا لأن مشروعات القوانين السابقة تسقط بانتهاء الفصل التشريعي.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن المحافظ الذي يدرك طبيعة وظيفته ويؤديها بكفاءة، يعطي انطباعًا إيجابيًا عن أداء الحكومة بأكملها، والعكس صحيح، مما يجعل إصلاح هذا الملف ضرورة وطنية.