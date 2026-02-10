بالفيديو.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة داخل قاعدة السارة الليبية

وكالات

وثق مقطع فيديو لحظة تحطم طائرة إسعاف مروحية داخل قاعدة السارة الجوية جنوب شرق ليبيا بالقرب من مدينة الكفرة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، أن الطائرة كانت في مهمة لإسعاف أحد جنود الجيش، عقب تعرض آلية تابعة لإحدى الكتائب لحادث سير.

ننشر أول فيديو لحادثة تحطم مروحية بقاعدة السارة جنوب غرب الكفرة في ليبيا#العنوان_24 pic.twitter.com/ux10Az6r0a — العنوان24 (@aleunwan24) February 9, 2026



وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص من أفراد التسفير العسكري، إلى جانب وفاة ممرض تابع لقطاع الصحة كان منتدبًا للعمل مع كتيبة سبل السلام.