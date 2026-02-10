إعلان

بالفيديو.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة داخل قاعدة السارة الليبية

كتب : مصراوي

12:55 ص 10/02/2026

أرشيفية

وكالات
وثق مقطع فيديو لحظة تحطم طائرة إسعاف مروحية داخل قاعدة السارة الجوية جنوب شرق ليبيا بالقرب من مدينة الكفرة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، أن الطائرة كانت في مهمة لإسعاف أحد جنود الجيش، عقب تعرض آلية تابعة لإحدى الكتائب لحادث سير.


وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص من أفراد التسفير العسكري، إلى جانب وفاة ممرض تابع لقطاع الصحة كان منتدبًا للعمل مع كتيبة سبل السلام.

تحطم مروحية ليبيا قاعدة السارة الجوية

