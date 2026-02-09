8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورًا جديدة رفقة زوجته خلال أداء مناسك العمرة.

وكان إمام عاشور قد حصل على إذن من وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي للسفر للسعودية لأداء مناسك العمرة.

ونشر لاعب الأهلي صورًا من تواجده في الحرم المكي رفقة زوجته وأرفق تعليق :"الحمد لله".

جدير بالذكر أن عاشور يقضي فترة عقوبة في الفترة الحالية، بعد قرار النادي الأهلي بإيقافه إسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه.