مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

0 1
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

كتب : محمد عبد الهادي

06:05 م 09/02/2026 تعديل في 06:07 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورًا جديدة رفقة زوجته خلال أداء مناسك العمرة.

وكان إمام عاشور قد حصل على إذن من وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي للسفر للسعودية لأداء مناسك العمرة.

ونشر لاعب الأهلي صورًا من تواجده في الحرم المكي رفقة زوجته وأرفق تعليق :"الحمد لله".

جدير بالذكر أن عاشور يقضي فترة عقوبة في الفترة الحالية، بعد قرار النادي الأهلي بإيقافه إسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي إمام عاشور وزوجته إمام عاشور في الحرم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة
أخبار مصر

رضوى الشربيني: صمت الركاب في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس أخطر من الواقعة
بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة
زووم

بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة
بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة