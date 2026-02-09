اتحاد الكرة يواسي محمد صلاح في وفاة جده

"من هنا البداية".. إنبي يعلن رسميًا التعاقد مع كهربا بهذه الطريقة (صورة)

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا ينعي فيه وفاة جد الدولي المصري محمد صلاح، والذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين.

وجاء بيان اتحاد الكرة المصري كالتالي: "يتقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في وفاة المغفور له بإذن الله جده للسيدة والدته"..

وتابع البيان: "داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".