مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

1 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 0
19:30

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. 1-1

كتب - يوسف محمد:

07:21 م 20/12/2025
تقام حاليا مباراة الزمالك أمام نظيره حرس الحدود، على ستاد "المقاولون العرب"، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "زد، الاتحاد السكندري، المصري، سموحة وكهرباء الإسماعيلية.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط : محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: عرضية من لاعب حرس الحدود يبعدها مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 14: فرصة الأول تضيع من لاعب حرس الحدود بعد انفراد تام بالمرمى، لكن يتصدى المهدي سليمان حارس الزمالك.

الدقيقة 16: عمرو ناصر يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 25: تمريرات متبادلة بين لاعبي حرس الحدود في منتصف الملعب.

الدقيقة 28: تسديدة من خوان بيزيرا لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 35: فرصة الهدف الثاني تضيع، بعد إهدار عمرو ناصر إنفراد تام بالمرمى.

الدقيقة 37: محمد بيومي يسجل هدف التعادل لحرس الحدود في مرمى الزمالك.

الدقيقة 42: تسديدة من أدم كايد لاعب الزمالك تمر أعلى مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

نادي الزمالك كأس عاصمة مصر بث مباشر الزمالك وحرس الحدود مباراة الزمالك وحرس الحدود بطولة كأس العاصمة

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

