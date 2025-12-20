وزير البترول يكشف موعد إطلاق أول مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل إطلاق أول مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية، بعد توقف دام نحو 40 عامًا عن إجراء مثل هذه الدراسات الأساسية.

وأكد بدوي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة قد أنهت إجراءات التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتنفيذ هذا المسح، والذي من المقرر أن ينطلق عملياً في الربع الأول من عام 2026.

وأضاف الوزير أن عملية المسح ستستمر لمدة 12 شهرًا، وسيتم خلالها جمع ومعالجة البيانات بشكل متوازٍ.

وتابع أن النظام التقني للمسح الجوي يعمل على مرحلتين: الأولى لتحديد المناطق الأعلى كثافة بالمعادن وأنواعها، والثانية لتقديم معلومات دقيقة ومفصلة عن التراكيب المعدنية في باطن الأرض.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن هيئة الثروة المعدنية - بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية - ستقوم بمراجعة هذه البيانات عبر شركة عالمية أخرى لضمان دقتها وجاهزيتها، قبل أن تنتقل فرقها الميدانية لأخذ العينات من المواقع الواعدة.

وأكد أن الهدف الرئيسي هو تحفيز الفرص الاستثمارية من خلال توفير بيانات موثوقة وجاهزة للمستثمرين المحليين والدوليين على البوابة الرقمية المتخصصة.