وزير البترول يكشف نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:09 م 20/12/2025

كريم بدوي وزير البترول

كشف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، عن نسبة قطاع التعدين في الناتج المحلي المصري.

وقال وزير البترول خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة - لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن 1% هي نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي.

وواصل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن المستهدف رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي لـ 6%، في ظل امتلاك مصر جيولوجيا واعدة ومنجم السكرى دليل على ذلك.

وشدد على أن مصر استثمرت بقوة في البنية التحتية مما يساعد في زيادة التعدين، مشيرًا إلى أن البنية التحتية قوية ومهمة لقطاع التعدين إلى جانب طاقة مستدامة لنهوض القطاع.

وأردف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك مستقبل رائع في الطاقة الخضراء والجديدة والمتجددة؛ حيث شهدت الـ 13 شهر الماضية وضع خطة للتشريعات لجذب الاستثمارات.

كريم بدوي وزير البترول الناتج المحلي قطاع التعدين

