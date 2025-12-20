يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم السبت 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمي، الذي شهد تغيير وحيد عن مباراة الفريق الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط : محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض، في اللقاء كل من: "محمد عواد، عمر جابر، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، محمد إبراهيم، محمد حمد، عدي الدباغ وناصر منسي".

