مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

1 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 0
19:30

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"منسي والدباغ".. دكة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:53 م 20/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (8)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (5)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك (6)
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (7)
  • عرض 11 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم السبت 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمي، الذي شهد تغيير وحيد عن مباراة الفريق الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط : محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض، في اللقاء كل من: "محمد عواد، عمر جابر، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، محمد إبراهيم، محمد حمد، عدي الدباغ وناصر منسي".

أقرأ أيضًا:

"إنهيار شديد".. مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل أمو لاعب بيراميدز السابق

أول صور من عقد قران بنتايك وابنة أحمد سليمان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وحرس الحدود كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر