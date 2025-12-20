حقق فريق الجونة الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وسجل أهداف الجونة في اللقاء كلا من: محمد النحاس في الدقيقة 23، على محمد الزاهدي في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز رفع الجونة نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتذيل بيراميدز جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر، بينما يواجه الجونة نظيره البنك الأهلي في المباراة القادمة.

بثنائية.. الجونة ينتصر على بيراميدز في كأس عاصمة مصر ✔️



أهداف فوز الجونة على بيراميدز 2 / 0 ⚽️ pic.twitter.com/kZPNcYwcyu — ON Sport (@ONTimeSports) December 20, 2025