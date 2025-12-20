مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

1 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 0
19:30

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

الجونة يفوز على بيراميدز بثنائية في كأس عاصمة مصر (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

07:55 م 20/12/2025
حقق فريق الجونة الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وسجل أهداف الجونة في اللقاء كلا من: محمد النحاس في الدقيقة 23، على محمد الزاهدي في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز رفع الجونة نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتذيل بيراميدز جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر، بينما يواجه الجونة نظيره البنك الأهلي في المباراة القادمة.

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر