كشف إسلام عبد المجيد، وكيل أعمال حسام عبد المجيد لاعب فريق الزمالك، حقيقة تلقي اللاعب عروضا للاحتراف في الفترة الأخيرة.

وقال عبد المجيد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "حتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي للاحتراف، ولن أخرج لأقول إننا نسعى لتحقيق حلم حسام في الاحتراف".

وأضاف: "حسام تلقى عرضين في الصيف والشتاء الماضيين من المكسيك والبرتغال، لكنه رفضهما احتراما لرغبة النادي".

وتابع: "مستحيل أن نستغل أزمة النادي؛ حسام لن يكون اليوم هو من يستغل ظروف الزمالك، النادي هو الذي صنع اسمه، وسنتجاوز الأزمة سويا".

وأشار وكيل اللاعب إلى أن ما يتردد عن عروض أو استغلال اللاعب لأزمة النادي هو مجرد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد: "الزمالك نادي كبير ومن المستحيل أن يتلاعب بعقد أي لاعب، وعقد حسام عبد المجيد مستمر مع الفريق حتى عام 2027".

وبخصوص تجديد العقد، قال: "حتى الآن لم تتخذ إدارة الزمالك أي خطوات في ملف التجديد، ولا يوجد ما أعلنه بشأن هذا الموضوع".

واختتم: "حسام جدّد عقده أربع مرات بدون أي طلبات مالية، رغم ظروفه المادية الصعبة وسط الفوضى التي تعيشها كرة القدم في مصر، ورغم ذلك، لم يطلب أي زيادة في عقده أو التواصل مع أي مسؤول في النادي طوال هذه السنوات".