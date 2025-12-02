المغرب يكتسح جزر القمر بثلاثية في افتتاح مشواره بكأس العرب

نجح منتخب المغرب في تحقيق فوز كبير على نظيره جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ودخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة ورغبة واضحة في حصد النقاط، معتمدًا على أسلوب الضغط العالي وتدوير الكرة بسرعة في وسط الملعب.

وتمكن لاعبو المغرب من خلق عدة فرص محققة منذ الدقائق الأولى، مستغلين الفارق الفني والبدني.

في المقابل، اعتمد منتخب جزر القمر على التأمين الدفاعي ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة، إلا أنه لم ينجح في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المغرب خلال الشوط الأول.

أهداف منتخب المغرب

وافتتح سفيان بوفتيني التسجيل للمغرب في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة 11.

ونجح كريم البركاوي في إحراز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح الفريق تقدمًا مريحًا ويؤكد قوة الأداء الهجومي للفريق المغربي منذ البداية.