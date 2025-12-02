مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

مفاجآت في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

كتب : محمد خيري

01:34 م 02/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر الثاني (1)
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 5
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 3
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 6
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 7
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 9
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 12
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 11
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 10
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 1
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 2
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب
  • عرض 16 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 4
  • عرض 16 صورة
    لاعبي منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الكويت في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

موعد مباراة مصر والكويت

وتنطلق مباراة مصر والكويت في كأس العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، على استاد لوسيل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخبا مصر والكويت ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبي الأردن والإمارات.

ويأمل المنتخب المصري الثاني، بقيادة حلمي طولان، في تحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، وتجنب الدخول في الحسابات الصعبة.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام الكويت:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد، علي لطفي، كريم فؤاد، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي "الونش"، هادي رياض، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، مروان حمدي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني منتخب مصر تشكيل منتخب مصر مصر والكويت كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب