أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الكويت في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

موعد مباراة مصر والكويت

وتنطلق مباراة مصر والكويت في كأس العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، على استاد لوسيل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخبا مصر والكويت ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبي الأردن والإمارات.

ويأمل المنتخب المصري الثاني، بقيادة حلمي طولان، في تحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، وتجنب الدخول في الحسابات الصعبة.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام الكويت:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد، علي لطفي، كريم فؤاد، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي "الونش"، هادي رياض، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، مروان حمدي.