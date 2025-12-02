"حبس و 13 مليون.. القصة الكاملة لأزمة الاستيلاء على شيك من محمد مجدى أفشة

خطف محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق الأنظار على هامش مباراة منتخب قطر ونظيره الفلسطيني التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

نتيجة مباراة منتخب قطر وفلسطين

وخسر منتخب قطر بهدف نظيف على يد نظيره الفلسطيني، لمزيد من التفاصيل عن اللقاء.. اضغط هنا

محمد أبو تريكة يلتقط الصور مع جمهور فلسطين في كأس العرب

وتوجه محمد أبو تريكة صوب المدرج المتواجد به جماهير المنتخب الفلسطيني إذ استجاب لطلبهم التقاط الصور التذكارية معه وذهب لمصافحتهم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمد أبو تريكة يحتفل مع جماهير الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

ومن ينسى لقطته الأيقونية بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2012/2013 حين تم حمله على الأعناق وهو يحمل الكأس محتفلاً مع جماهير ناديه به.

تحية الجماهير الوداعية لمحمد أبو تريكة

وشهدت المباراة ذاتها لقطة أيقونية حين تم استبدال محمد أبو تريكة خلال اللحظات الأخيرة من اللقاء لتحييه الجماهير المتواجدة بالملعب ويرد عليهم التحية في لقطة وداعية لا تُنسى.

جماهير الخصم تحيي أبو تريكة

ولم تتوقف تحية الجماهير لمحمد أبو تريكة عند جماهير النادي الأهلي بل كانت جماهير الفرق التي يواجهها تصفق له رغم ندية المباريات.

في عام 2010 كان الأهلي يلتقي نظيره شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا إذ قرر المدير الفني للفريق حينها حسام البدري استبداله بزميله وليد سليمان ليصفق له جمهور الخصم.

وفي سبتمبر تكرر الأمر حين التقى الأهلي نظيره الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس إذ صفقت له الجماهير في الملعب حين استبدله المدير الفني للفريق حينها مانويل جوزيه بزميله شهاب الدين أحمد ليبادلهم محمد أبو تريكة التحية في لحظة خالدة.

اقرأ أيضًا:

بينهم نجوم تزوجوا للمرة الثانية.. 25 صورة من حفلات زفاف نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر 2025

"حبس و13 مليون.. القصة الكاملة لأزمة الاستيلاء على شيك من محمد مجدى أفشة