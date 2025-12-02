موعد مباراة منتخب مصر والكويت في كأس العرب وتردد القنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي منتخب مصر نظيره الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر والكويت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد لوسيل في دولة قطر المستضيفة لبطولة كأس العرب موسم 2025.

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: الكويت، الإمارات والأردن.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتذاع مباراة مصر والكويت عبر قنوات أبو ظبي الرياضية 1 "الإماراتية"، إم بي سي مصر 2 "السعودية"، بي إن سبورت "القطرية".

وجاء تردد "أبو ظبي الرياضية 1" كالتالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

وجاء تردد قناة إم بي سي مصر 2 كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)

وجاء تردد قناة بي إن سبورت 1 كالتالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 2700.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

