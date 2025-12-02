مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر والكويت في كأس العرب وتردد القنوات الناقلة

كتب : مصراوي

02:50 ص 02/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (10)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (17)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (16)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (15)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (14)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (13)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (12)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (18)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (19)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (4)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي منتخب مصر نظيره الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر والكويت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد لوسيل في دولة قطر المستضيفة لبطولة كأس العرب موسم 2025.

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: الكويت، الإمارات والأردن.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتذاع مباراة مصر والكويت عبر قنوات أبو ظبي الرياضية 1 "الإماراتية"، إم بي سي مصر 2 "السعودية"، بي إن سبورت "القطرية".

وجاء تردد "أبو ظبي الرياضية 1" كالتالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

وجاء تردد قناة إم بي سي مصر 2 كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)

وجاء تردد قناة بي إن سبورت 1 كالتالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 2700.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اقرأ أيضًا:

3 صور لاحتفال زوجة وليد سليمان بعيد ميلاده

"إيقاف تحليل الأداء قبل مباراة الأهلي؟".. حازم إمام: ليست حجة لفيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني مباريات كأس العرب موعد مباراة مصر والكويت كأس العرب منتخب الكويت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة