كشف الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

خط الهجوم: محمد شريف، نيتس جراديشار.

كما يتواجد على مقاعد البدلاء: حازم جمال، حسين الشحات، مصطفى العش، أحمد عابدين، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، إبراهيم عادل، عمر معوض، وإبراهيم الأسيوطي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب.

والجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت وصول عرضا رسمياً من إدارة برشلونة الإسباني لضم موهبة الأهلي حمزة عبدالكريم، إلا أن المفاوضات مازالت جارية حتى الآن.