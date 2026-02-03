إعلان

اليوم.. ختام فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب : مصراوي

08:00 ص 03/02/2026
كتب – أحمد العش:
تصوير - محمود بكار:
يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، فعاليات دورته الـ57، التي استمرت لما يقارب الأسبوعين، وشهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا، خاصة خلال أيام الجمعة والعطلات، ما شكّل لوحة رائعة تعكس حب الجمهور للثقافة والمعرفة.

ووثقت عدسات مصراوي، كافة فعاليات المعرض خلال أيام افتتاحه، إذ شارك فيه عشرات دور النشر من مصر وخارجها، مقدمة إصدارات متنوعة في الأدب والتاريخ والسياسة والعلوم الأكاديمية، لتلبية اهتمامات القرّاء والباحثين.
وحظيت كتب الأطفال بحضور لافت، إذ قدمت دور النشر قصصًا تعليمية وأنشطة لتنمية المهارات، بالإضافة إلى الهدايا والألعاب والحلويات، ما أضفى أجواءً من البهجة على الصغار.

وتضمن البرنامج الثقافي للمعرض فعاليات غنية من ندوات وصالونات ثقافية، ركز جزء منها على شخصيتي المعرض: الأديب العالمي نجيب محفوظ، والفنان محيي الدين اللباد، شخصية معرض كتاب الطفل.

واحتفت وزارة الثقافة، مع انطلاق المعرض، بمئوية ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين بعرض فني استثنائي بعنوان: "حدوتة مصرية"، بقيادة المايسترو نادر عباسي، مشيرة إلى أن التكريم يعكس التوجه لتقدير الرموز الوطنية التي تركت أثرًا فنيًا وإنسانيًا في السينما المصرية والعربية.

وجاء جناح الأزهر الشريف كركن بارز في المعرض، مقدّمًا عروضًا مجسمة لتاريخ الأزهر وأدواره التعليمية والوطنية، إلى جانب ركن مكتبة الأزهر الذي عرض مخطوطات وكتبًا نادرة، وركن الفتوى الذي قدّم إجابات شرعية دقيقة لزوار المعرض في أجواء من الخصوصية.

وشهد مخيم "أهلنا وناسنا" حضورًا لافتًا ببانر مجسم لخريطة مصر، وضع الزوار عليه دبابيس تشير إلى محافظاتهم، بينما وضع الفلسطينيون علامة على دولة فلسطين، في مشهد يعكس الترابط والوحدة بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وعرفت قاعة 5 الخاصة بكتاب الطفل حركة نشطة وإقبالًا كبيرًا، إذ قدمت دور النشر باقة متنوعة من الكتب وورشًا فنية وأنشطة تفاعلية، ما شجع الأطفال على القراءة والاكتشاف وجعل القاعة مساحة نابضة بالحياة.

