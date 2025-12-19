إعلان

الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة ليلًا وسقوط رذاذ خفيف

كتب : أحمد الجندي

12:10 م 19/12/2025

طقس شديد البرودة ليلًا وسقوط رذاذ خفيف

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 8 و9 درجات مئوية في المدن الجديدة بالقاهرة، بينما تسجل ما بين 5 و7 درجات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت أن الطقس يسودُه طابع شديد البرودة في الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ثم يعود شديد البرودة ليلًا.

وحذّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما أشارت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد، ومدن القناة، وسيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.


