ارتفعت أسعار الأرز السائب، والعدس، والفول المعبأ، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، بينما انخفضت أسعار الفول السائب، والدواجن، واللحوم، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.84 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.41 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.43 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.35 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.21 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.92 جنيه، بزيادة 59 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.22 جنيه، بزيادة 1.46 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.4 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.93 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.82 جنيه، بتراجع 7.69 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.57 جنيه، بتراجع 2.24 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.85 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.53 جنيه، بتراجع 2.73 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.52 جنيه، بزيادة 6.79 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.89 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.33 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.98 جنيه، بتراجع 98 قرشًا.