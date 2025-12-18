"تخطى المليون دولار".. ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد في يناير؟

آخرهم أحمد حمدي.. 4 لاعبين في الزمالك تزوجوا عام 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا بشكل رسمي، خلال الساعات الماضية، إيقاف القيد لنادي الزمالك للمرة السابعة بسبب الديون الخارجية للاعبين والمدربين السابقين.

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة تتطلب توفير أكثر من مليون دولار، من أجل إنهاء القضايا العالقة ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورفع إيقاف القيد المفروض على النادي.

وفيما يلي التفاصيل المالية الكاملة للقضايا التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك:

مساعدو البرتغالي جوزيه جوميز

حصل كل مساعد على 20 ألف دولار، بإجمالي 60 ألف دولار.

جوزيه جوميز

مستحقات متأخرة تبلغ 120 ألف دولار.

السويسري كريستيان جروس

مستحقات مالية قدرها 133 ألف دولار.

التونسي فرجاني ساسي

مبلغ 450 ألف دولار، يضاف إليها 5% فوائد، ليصل الإجمالي إلى 472 ألفًا و500 دولار.

اللاعب شيكو بانزا

مستحقات مالية تبلغ 200 ألف يورو، بما يعادل تقريبًا 235 ألف دولار.

وبذلك يصل إجمالي المبالغ المطلوبة لحل أزمات الزمالك لدى فيفا فقط إلى نحو، مليون و20 ألفًا و500 دولار، وهو ما يضع إدارة النادي أمام تحدٍ كبير لتدبير السيولة اللازمة في أقرب وقت، من أجل رفع إيقاف القيد والقدرة على تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.